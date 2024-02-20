«Чеховская тема» таганрогского художника Олега Бувалко

Летом нынешнего года – очередная значимая дата: 120-летие памяти Антона Чехова (наш выдающийся земляк оставил этот мир 15 июля 1904-го). Во многих уголках земного шара хранится память о гениальном прозаике и драматурге, запечатленная, в частности, в красках на холсте. И самый популярный сюжет – это Домик Чехова, в разные времена года, в различное время суток. Эти полотна в Таганроге вручались делегациям, приезжавшим на малую родину великого писателя со всего мира. Их автор – таганрогский художник Олег Бувалко.

Братья-близнецы Олег и Игорь Бувалко родились 16 февраля 1928 года в Таганроге. Вместе учились в средней школе №15 (железнодорожной: их отец, Иван Романович Бувалко, был машинистом, почетным железнодорожником СССР), активно посещали изостудию городского Дома пионеров. Окончив Харьковское государственное художественное училище, вернулись в родной город, работали в творческо-производственных мастерских Художественного фонда СССР.

В Таганроге самая известная работа братьев Бувалко – мозаика «В человеке всё должно быть прекрасно…» на здании по улице Александровская неподалеку от Литературного музея А.П. Чехова (Чеховской гимназии).

Вдова Олега Ивановича, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин города Таганрога Тамара Прокофьевна Бувалко отмечает, что у её мужа с Чеховым – очень много точек соприкосновения.

Олег, как и Чехов, был разносторонне талантливым, например, он тоже хорошо шил. Научила его этому мама, Екатерина Георгиевна: она была портнихой, работала на Таганрогской швейной фабрике, — рассказала она.

У Бувалко, как и у Чеховых, была дружная семья и общие влечения. Например, автомобиль, он у Олега с Игорем был один на двоих, чего им вполне хватало. И водили машину классно, и ремонтировали сами — в этом во многом была заслуга их старшего брата, Юрия Бувалко, участника Великой Отечественной войны.

Юрий Иванович долгое время руководил Таганрогским автомотоклубом ДОСААФ, — делится Тамара Прокофьевна. – Он построил новое здание автошколы с общежитием: там училась допризывная молодежь со всей Ростовской области. Юрий Бувалко дружил с председателем ДОСААФ СССР Маршалом Советского Союза Покрышкиным. Александр Иванович Покрышкин по приглашению Юрия Ивановича приезжал в Таганрог. Наша автошкола ДОСААФ признавалась лучшей в стране.

Когда после смерти писателя Ивана Дмитриевича Василенко в доме, где он жил, разместился юношеский отдел библиотеки имени А.П. Чехова, читальный зал украсили панно работы Олега Бувалко, иллюстрирующие произведения Василенко. Одно время Тамара Бувалко была директором Центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова – муж помогал в художественном оформлении библиотечных помещений, разумеется, снова безвозмездно, на общественных началах.

В 1980-м Таганрог праздновал 120-летие со дня рождения Чехова.

Олег Иванович разработал эскизы значков с изображениями памятника Чехову и зданий таганрогских чеховских музеев. Сами значки штамповали наши заводы, — вспоминает Тамара Бувалко.

В мае 1980 года в Таганроге в соответствии с решением Министерства культуры СССР состоялся Всероссийский фестиваль чеховских театральных постановок. Участие в нем приняли 13 прославленных театральных коллективов, среди которых, конечно же, и МХАТ. Каждый театр был закреплен за одним из таганрогских предприятий. А братья Бувалко написали в подарок гостям 13 картин: это были «Домики Чехова».

Примерно тогда же, в начале 1980-х, мы решили проводить в Таганроге парады духовых оркестров, это тоже было данью памяти Чехову: он ведь очень любил музыку, — продолжает свой рассказ Тамара Бувалко, которая долгое время возглавляла городской отдел культуры, а позднее была назначена на должность заместителя председателя горисоплкома по социальным вопросам. – У нас было девять духовых оркестров. Олег Иванович разработал эскизы единой формы: отдельно — для мужчин, музыкантов-духовиков, и отдельно – для девушек-барабанщиц. Костюмы по этим эскизам шили у нас же в городе – на Таганрогской швейной фабрике и в пошивочных цехах заводских дворцов культуры. Парад, проходивший по улице Ленина, оканчивался выступлением сводного оркестра на Октябрьской площади. Руководили всем этим Николай Пантелеевич Сурков, Валерий Валерьевич Полтавский и Олег Петрович Шведин. К нам даже приезжал военный духовой оркестр из Ростова. Потом Ростов спохватился, и парады духовых оркестров стали проводиться и у них, но и там участвовали, в основном, наши. И вот выходит очередной номер газеты «Советская культура», на большой фотографии – наши таганрогские девчата, а подпись к фото: «Юные барабанщицы на улицах Ростова-на-Дону».

Олега Ивановича Бувалко с любовью и благодарностью помнят не только его вдова, дочь Татьяна и внучка Анна, но и очень многие другие люди, прежде всего – земляки. Он в свое время подарил известным в городе людям свыше ста своих работ. В коллекции Таганрогского художественного музея находится около сорока работ этого мастера, большинство из которых тоже были подарены им. На этих картинах Олег Бувалко запечатлел родной и любимый город. У Таганрогского музея-заповедника — примерно 15 полотен чеховской тематики кисти Олега Ивановича.

Чеховская тема лейтмотивом проходила через всё творчество Олега Бувалко. Сама судьба связала двух неординарных и талантливых людей, которые благодаря своему творческому наследию остаются с нами.

Фото taganrog-gorod.ru и из семейного архива