Чеховская библиотека Таганрога представила новый сборник в рамках проекта «Книга с автографом»

К Международному дню книгодарения Чеховская библиотека Таганрога представила новый сборник «Книга с автографом», подтвердив тем самым, что традиции книгодарения, заложенные самим Антоном Павловичем, в его родном городе сохраняются и развиваются.

Даритель – это особое свойство души. Это щедрость, когда человек умеет отдавать просто так, от чистого сердца. Именно эта удивительная черта лежит в основе Международного дня книгодарения, который отмечается 14 февраля. Праздник, рожденный в 2012 году по инициативе американской писательницы Эми Бродмор, объединяет людей по всему миру, напоминая о простой и прекрасной идее: дарить хорошие книги, вдохновляя на чтение окружающих. В этот день книги дарят детям, друзьям, родным, пополняют фонды библиотек. Россия активно поддерживает эту традицию: с 2017 года по всей стране проходит общероссийская акция «Дарите книги с любовью», организованная Российской государственной детской библиотекой, сопровождаемая яркими литературными событиями.

Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова бережно хранит традиции книгодарения, заложенные ещё Антоном Чеховым. Дарителями всегда были не только писатели и поэты, щедро делящиеся своим творчеством, но и самые обычные горожане, для которых книга – верный друг и семейная ценность.

Часть таких даров, особенно издания с автографами авторов или редкие экземпляры, пополняют фонды библиотечной системы, становясь доступными для всех читателей. Другие книги обретают вторую жизнь в рамках буккроссинга, который действует в фойе многих наших библиотек, – здесь каждый может обменяться историями, открыть для себя новое произведение.

В преддверии праздника библиотека представила сборник №7, созданный в рамках проекта «Книга с автографом». Этот выпуск – дань уважения всем нашим дарителям. Первая часть издания знакомит с авторами подаренных книг, оставивших на страницах памятные надписи. Вторая – рассказывает о тех, кто передал в дар библиотеке книги из своих личных собраний.

Электронная версия сборника уже доступна на официальном сайте Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова.

Ранее мы рассказали, что 9 февраля «Неделя книгодарения» стартовала в таганрогской Чеховской библиотеке.

Елена Смирнова

Фото Марины Мамченко