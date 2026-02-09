Главная » Культура

Неделя книгодарения стартовала сегодня в таганрогской чеховской библиотеке

Гости познакомились с выставкой книг, полученных ЦГПБ имени А.П. Чехова в дар.

Сегодня, 9 февраля, в отделе «Центр универсального обслуживания» Центральной городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова состоялось открытие «Недели книгодарения», которая продлится по 15 февраля.

Гостям была представлена выставка книг, полученных библиотекой в дар. О многих из них и их авторах присутствующим рассказали сотрудники отдела, что вызвало большой интерес у посетителей.

Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению, ежегодно отмечается 14 февраля, а в России — с 2016 года. За 10 лет к этой акции присоединились практически все регионы страны, включая Ростовскую область. За это время в дар было передано около 2 млн книг.

