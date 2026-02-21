Борьба с коррупцией приобретает масштабный характер: дела о взятках в Таганроге и не только

Как коррозия разъедает прочные металлы, так нормальное развитие и функционирование государства подтачивают коррупционеры. Слово «коррупция» происходит от латинского corrumpere «растлевать», corruptio «подкуп, продажность, порча, искажение, разложение, растление».

«Устранить предпосылки преступлений»

Увы, но нередки факты, когда должностное лицо, наделенное определенной властью, использует ее для личного обогащения, злоупотребляя служебным положением, статусом авторитета, возможностями, связями. Это противоречит законодательству и моральным нормам общества, но многих данный факт не смущает. Сначала брать деньги в конверте, наверное, не очень удобно («возьмите в знак благодарности»), потом становится привычным, а дальше уже и никуда без этого: «Не подмажешь, не поедешь».

Коррупция существует в любой стране, важно насколько общество готово и способно с ней бороться. Прошлый год характеризовался тем, что борьба с коррупцией в России приобрела масштабный и системный характер на всех уровнях. Неуязвимых «небожителей» не осталось: выросло число доведенных до справедливого наказания дел по подозрению в подобных правонарушениях.

«Коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат. Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений», — акцентировал президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России в марте прошлого года.

Космические цифры

В своей статье «Борьба с коррупцией — это марафон» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проиллюстрировал эту тему поражающими воображение цифрами. Только за девять месяцев 2025 года возбуждено более 24 тысяч уголовных дел по статьям, касающимися коррупции. Расследованы порядка 26 тысяч коррупционных преступлений, и 19 тысяч из них – с тяжким и особо тяжким составам. 408 уголовных дел заведено против девяти сотен коррупционеров, нарушивших законы РФ в составе организованных групп и преступных сообществ. Всего за 9 месяцев в суды направлено 11,6 тысячи уголовных дел в отношении 13 тысяч обвиняемых, и 64% из них составляют дела о взяточничестве.

Согласно отчету о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции, в государственных органах Ростовской области за 2025 год, за совершение коррупционных правонарушений в прошлом году к дисциплинарной ответственности привлечено 29 государственных служащих (информация АИС «Мониторинг» за 2025 год). За отчетный период данные о доходах и расходах представили более 2,8 тысячи муниципальных служащих, проверке подверглись 2,2 тысячи отчетов. В результате соответствующими службами инициировано 52 проверки достоверности предоставленных сведений. В трех случаях потребовалось запустить процедуры контроля за расходами чиновников и членов их семей.

Счёт на пальцах

Отражается борьба с коррупцией и в нашумевших судебных делах. Так, в 2025 году в Первомайском районном суде Краснодара прошло не одно заседание по делу экс-председателя Ростовского облсуда и ее бывшего зама, которых обвиняют в получении взяток. Прокурор рассказал: судьи договаривались о вынесении нужных приговоров за деньги, указывая сумму мзды на пальцах, в намеках, шепотом. Ключевые доказательства — аудио- и видеозаписи, тайно сделанные силовиками осенью 2022 года в кабинете якобы беспристрастных служителей Фемиды. В процессе разбирательств на скамье подсудимых оказались еще три фигуранта — экс-председатель Железнодорожного райсуда Ростова, бывший начальник управления судебного департамента, вдобавок, предприниматель. Их обвиняют в посредничестве во взятке. Дело судей начали расследовать в апреле 2023 года. Тогда в судах и домах у подозреваемых прошли обыски. Нашлись драгоценности, брендовые вещи и миллионы рублей наличными. Силовики, которые занимались расследованием, в процессе дознаний приобрели уверенность: в Ростовской области существовал, практически, «конвейер», где за деньги выносили те судебные решения, что «требовались». Параллельно с делом экс-председателя Ростовского облсуда в Краснодаре рассматривают дело экс-главы Советского районного суда Ростова. Ей также вменяют получение денег за «правильные» приговоры. В декабре следствие обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой разрешить возбуждение уголовных дел по новым фактам взяточничества подозреваемой. Свою вину бывшие служители Фемиды отрицают.

Дорогие подрядчики и фиктивные шахтёры

Коррупционные скандалы потрясают не только высшие сферы юридических служб. 28 октября 2025 Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника тыла Росгвардии, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Установлено: экс-начальник тыла получил 140 миллиона рублей от подрядчика, который строил склады. Взяткодатель и посредники тоже получили реальные сроки.

А в Гуковском горсуде в начале этого месяца в рамках дела о коррупции и мошенничестве обвиняется человек, ранее занимавший должность замдиректора филиала регионального отделения Фонда соцстрахования РФ, а также экс-заместитель главного инженера ОАО «Замчаловский Антрацит» и лица, фиктивно оформленные на работу в угледобывающем предприятии. По данному делу проходят десять человек, двое из которых ранее суд приговорил к различным срокам наказания. Остальные восемь — на скамье подсудимых. По версии следствия они способствовали хищению более 34 млн рублей, получив их по фиктивным документам как социальные и страховые выплаты.

Горе как бизнес

Не так давно таганрожцев потрясло громкое разбирательство со схемами взяток в морге города. Как считает следствие, в Таганрогском бюро судебно-медицинской экспертизы главный судмедэкперт и двое его подчиненных нескольких лет получали приличные, хотя, пожалуй, правильнее будет сказать неприлично большие деньги с близких и родственников усопших — за скорость выдачи тела, срочность вскрытия, бальзамирование, за оформление необходимых документов существовала определенная «такса» помимо официальных прейскурантов.

Сотрудники в большинстве случаев брали оплату наличными и «мимо кассы». Общая сумма необоснованной мзды, по оценкам следствия, с 2020 года могла достичь около 70 миллионов рублей. После задержания судмедэксперта заключили под стражу, а в комментариях к этой новости «всплыли» эмоциональные истории таганрожцев. «Муж умер от ковида, так санитар сказал мне, чтобы одеть: «давай 7 тысяч, а то сумку с одеждой поставим в гроб и закроем». А все услуги были уже оплачены а похоронном бюро! Это страшно, вот поэтому я везде и платила», — написала Елена в ОК. Другие, не менее эмоциональные жители города пишут, что взяточничество «растет» именно на тех, кто дает эти взятки, чтобы «прошло всё быстрее», чтобы забальзамировали, загримировали получше…

Тяжёлая болезнь общества

В августе 2025 года в Таганрогском городском суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего начальника местного управления Следственного комитета России и его подчиненных. Их обвиняют в создании целой преступной схемы: от мошенничества в особо крупном размере и получения многомиллионных взяток за прикрытие предпринимателей до торговли уголовными делами. По информации следствия, данный начальник задержан с поличным при попытке передать 2 миллиона рублей. Этот человек имел ведомственные награды. Можно ли понять, что заставляет служителей закона переступить его грань?

В начале декабря прошлого года стало известно: в Таганроге вынесен приговор в отношении заведующего отделением одной из городских больниц. Врача признали виновным в получении взятки в 20 тысяч рублей от родственницы тяжелобольной пациентки за незаконное продление ее госпитализации. В качестве наказания суд назначил бывшему заведующему 7 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Коррупция — тяжелая болезнь нашего общества. Сегодняшние подсудимые из-за коррупционных дел, о которых рассказывают СМИ, достигли своих постов благодаря тому, что они хорошие специалисты или управленцы. А в результате преступных шагов их знаний и умений на годы лишились профессиональные сферы. Вероятно, эти люди в жизни чьи-то добрые друзья, их любят в семьях. Но… «В ком совесть есть и есть закон, тот не украдет, не обманет, в какой нужде бы не был он. А вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет» — два века назад писал баснописец Иван Крылов. Может, пора бы российскому обществу уже и выздоравливать?

Марина Даренская

Фото МВД России