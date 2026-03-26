Большой волейбол в Таганроге – болеем за «Красные крылья»

До конца текущей недели во Дворце спорта «Авангард» (ул. Ленина, 212\3) проходят полуфиналы Чемпионата России по волейболу.

Волейбольный клуб «Красные крылья» из Таганрога успешно стартовал в полуфинале Чемпионата России, одержав две победы в первых матчах. Это событие стало важным этапом для первого и пока единственного профессионального женского волейбольного клуба в Ростовской области.

Полуфинальные игры стартовали 23 марта во Дворце спорта «Авангард» при поддержке городской Думы Таганрога. В борьбу за выход в финал вступили команды из Таганрога, Самары, Нижнего Новгорода и Пензы. В первой встрече «Красные крылья» встретились с командой «Спарта» из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу таганроженок. Председатель городской Думы Роман Корякин, посетивший игру, поздравил спортсменок с победой и вручил лучшим игрокам памятные сувениры, информирует пресс-служба гордумы.

«В этом матче было все: яркий старт, потерянное преимущество и победа на характере в первом сете, упущенный второй сет и убедительное преимущество наших волейболисток в 3 и 4 сетах. Итог – 3:1 в пользу «Красных Крыльев». Так держать!» – отметил Роман Корякин.

Вторая игра также завершилась с преимуществом «Красных крыльев». Таганроженки со счетом 3:1 обыграли «Искру» из Самары. А в третьей – с командой «Университет-Визит» из Пензы –потерпели досадное поражение, уступив со счетом 3:2.

Отметим, что клуб, созданный в Таганроге, прошел путь от местных соревнований до участия в Чемпионате России. С 2023 года команда выступает в Высшей лиге «Б», а в сезоне 2024-2025 годов стала победителем Первой лиги в зоне «Юг». Тренируют спортсменок Елена Бутук, Михаил Комаров и Алексей Карякин. Помимо чемпионата, коллектив участвует в первенствах области и страны, а также в спартакиадах.

Полуфинальные игры продолжаются, и у болельщиков есть возможность поддержать команду на трибунах «Авангарда». 27 марта в 18 часов «Красные крылья» встречаются с нижегородской «Спартой». 28 марта в 18 часов – с «Искрой» из Самары. 29 марта в 12 часов – с «Университетом-Визит» из Пензы.

Вход на матчи свободный. С расписанием всех матчей можно познакомиться здесь.

Фото: MAX-канал городской Думы Таганрог