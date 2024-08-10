Волейбольная команда «Красные крылья» — одна из лучших в стране

10 августа в России отмечается День физкультурника.

Накануне праздника корреспондент «Таганрогской правды» встретился с тренером женской команды Ростовской области по волейболу Еленой Бутук. Так получилось, что тренер детской спортивной школы № 3 возглавила профессиональную команду. Опыт неоднократной чемпионки России по пляжному волейболу пришелся в Таганроге как нельзя кстати.

Трудное начало пути…

Тренером Елена Бутук работает с 2010 года. В ее группу попадали в основном девочки-третьеклассницы с «нулевыми» понятиями не то что об игре, а о волейболе вообще. Но у них было желание тренироваться, а у Елены Анатольевны — тренировать. Естественно, занимающиеся всеми видами спорта настроены на результат, иначе тренировки становятся напрасным времяпрепровождением. В данном случае ожидаемый результат пришел через два–три года.

По спортивным меркам это достаточно быстро. Сначала выступали на турнирах местного уровня, потом «доросли» до первенства области. И не просто «доросли», а основательно утвердились как одна из самых лучших команд. Так «Красные крылья» из Таганрога начали свой победный полет, и последние пять лет становятся либо победителями, либо призерами областных первенств.

А на основе команд-победительниц были созданы сборные волейбольные команды Ростовской области в разных возрастных категориях. Закономерно, что тренером стала Елена Бутук. Уже шесть лет сборная команда старшего возраста Ростовской области выступает в финале российских соревнований. Волейбольный финал — это когда за победу борются 16 лучших команд из 96 регионов РФ, плюс сборные Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году взрослая сборная области заняла 4-е место по России. Это лучший результат игроков и тренера за всё время выступлений в финале. Конечно, лучших из них стали переманивать в команды других городов. В результате такой «работы» первоклассные игроки оказались в Москве, Череповце, Анапе и Калининграде. Алина Попова из Волгодонска, ставшая в составе сборной России по волейболу чемпионкой Европы и мира, уехала во Францию.

…и достойное продолжение

Чтобы предотвратить уход ценных спортсменок, в областной федерации волейбола приняли решение о создании профессиональной команды. Это уже совсем другой уровень подготовки. Тренировки проводятся дважды в день, пять раз в неделю. В профессиональной команде подразумевается и выплата определенного денежного содержания. Однако пока этот вопрос окончательно не решен, волейболистки продолжают тренироваться и играть в основном «на энтузиазме». Также необходима помощь в приобретении спортивной формы и экипировки. На данный момент команда существует за счет внебюджетных средств, благодаря неравнодушным любителям волейбола.

В этом году в наш город для тренировок и последующих выступлений приехали спортсменки из Белгорода, Москвы, Саратова и Тулы. Основу команды, конечно, составляют волейболистки из Таганрога и Ростовской области. Сезон-2023/2024 был трудным. Тренеры присматривались к девочкам, сами они тоже притирались друг к другу. Для достижения победы команда должна работать, как единый механизм.

То, что женский волейбол в городе становится лучше, — явление закономерное. Елене Анатольевне удалось сформировать преемственность традиций, выработать свой стиль тренировочного процесса, консолидировать игроков и тренерский состав. Теперь старшие и опытные спортсменки, усвоив наиболее эффектные тактические приемы, передают свои знания младшим. Так что тренировки проходят по единой методике, в одном русле, что облегчает задачу и наставникам, и тренерам.

Со слов главного тренера, в области насчитывается пятьдесят отделений женского волейбола. Очень хорошие школы в Волгодонске, Батайске и Новочеркасске. Так что конкуренция достойная, расслабляться времени просто нет. Очередной сезон 2024/2025 года начнется в октябре в Пензе. Он будет состоять из девяти туров, 10-й – финальный. А сейчас идет интенсивная подготовка.

Удалось побывать на очередной тренировке «Красных крыльев». Проводилась она на открытой песчаной площадке. Сначала упражнения для общей физической подготовки, потом игровая тренировка. Оказывается, игра на песке позволяет при переходе на площадку с твердым покрытием увеличить высоту прыжка спортсменок над сеткой. Также отрабатываются реакция, координация и сила для эффектных атакующих ударов.

Хочется пожелать и спортсменкам, и тренерам победы в очередном сезоне, а мы с удовольствием расскажем об их достижениях.

Евгений Бутылин, фото автора и из архива Елены Бутук