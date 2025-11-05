Футболисты из донецкого «Шахтера» свои домашние матчи будут проводить в Таганроге

Подписан пятилетний договор о сотрудничестве между клубом и таганрогским стадионом «Форте Арена».

Сегодня в Таганроге подписан договор о сотрудничестве между стадионом «Форте Арена» и футбольным клубом «Шахтёр» из Донецка сроком на 5 лет, который, по сути, возвращает в Таганрог большой футбол. Об этом сообщила в своем ТГ-канале глава города Светлана Камбулова.

Свои домашние матчи ФК «Шахтер» теперь будет проводить в Таганроге. Первый матч — товарищеская встреча между ФК «Шахтёр» (г. Донецк) и ФК «Ростов-2» (г. Ростов-на-Дону), уже прошел сразу после подписания договора. Игр была приурочена ко Дню народного единства и прошла при поддержке болельщиков, которые приехали в Таганрог вместе со своими командами.

«Команда «Ростов — 2» оказалась сегодня сильнее. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу ростовчан, — прокомментировала Светлана Камбулова. — Верю, что впереди «Шахтёр» ждут новые победы и новые страницы в истории, которые будут написаны уже на поле «Форте Арены».

Таганрогский футбольный клуб, который тренировался на этом поле, заявил о своем закрытии в середине июля 2025 года. О причинах такого «непростого» решения ничего сказано не было, администрация ФК «Форте» поблагодарила своих болельщиков и заверила, что футбольная Академия продолжит тренировать на стадионе юных спортсменов.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Светланы Камбуловой