Более 50 субботников провели в Таганроге в рамках осеннего месячника чистоты

18 октября на Дону большим общеобластным субботником завершился осенний месячник чистоты. Таганрог принял в нем самое активное участие.

Центром экологической акции стала Площадь Восстания. Участники субботника собрали мусор и опавшую листву, убрали прибордюрную грязь, удалили ненужную поросль.

«Площадь стала выглядеть гораздо ухоженнее и привлекательнее. Теперь поддерживать чистоту будут продолжать наши коммунальные службы. Благодарю каждого, кто принял участие и помог нам навести порядок», — сообщила в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Всего за время месячника чистоты в разных районах города провели более 50 субботников. К уборке городских территорий присоединились школьники и студенты, работники предприятий и организаций, предприниматели, депутаты городской Думы и просто неравнодушные жители.

Глава города особо отметила активное участие в субботниках сотрудников «Красного котельщика», «ТАГМЕТа», «ТАНТК им. Г.М. Бериева», «Прибоя», «325 АРЗ», филиала дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаш», «Таганрогского электроремонтного завода», «Таганрогского трамвая», «Лемакса», «Юго-Западных электрических сетей» филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго», «Управления «Водоканал».

«Спасибо всем за совместную работу и любовь к городу. Поддержание порядка зависит не только от коммунальных служб, но и от каждого жителя. Давайте вместе заботиться о чистоте в нашем любимом Таганроге», — поблагодарила активных горожан Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали, что 18 октября в Таганроге высадили 420 деревьев и 360 кустарников.

