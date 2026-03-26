Более 4,7 трлн рублей частных инвестиций привлекли регионы России благодаря инфраструктурным кредитам

Механизмы инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов помогают создавать комфортные условия для жизни россиян, а также дают импульс социально-экономическому развитию регионов России.

Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

«Проекты, реализуемые с помощью инфраструктурных кредитов, способствуют развитию территорий и экономическому росту, стимулируют приток частных инвестиций. С 2021 года в России по этой программе привлекли почти 4,7 трлн рублей внебюджетных вложений. Кроме того, благодаря таким проектам построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия, включая 576,7 км дорог и более 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Важно, что большинство кредитных средств направляют на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как наиболее непростую и уязвимую сферу», – отметил Василий Купызин.

С 2025 года заработал механизм казначейских инфраструктурных кредитов. Уже сегодня регионам одобрено 396 млрд рублей по этому направлению. Средства идут на модернизацию ЖКХ, развитие Дальнего Востока и Арктики, реализацию крупных инфраструктурных проектов и внутренний туризм. Всего с 2025 года одобрены 759 объектов и мероприятий в составе 272 проектов в 86 регионах.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что инфраструктурные кредиты — один из самых капиталоемких, но эффективных инструментов поддержки регионов.

«Это позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики, без сильной нагрузки на региональные бюджеты. Отмечу, что все проекты призваны улучшить качество жизни россиян и позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее», – подчеркнул заместитель председателя Правительства России.

Добавим, в Ростовской области по линии ИБК реализован первый этап проекта «Западной хорды», по механизму СКК запущен проект реконструкции ливневой канализации в донской столице. Также благодаря инфраструктурным кредитам регион получил больше 150 автобусов.

