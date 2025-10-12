Более 45 тысяч жителей Таганрога сделали прививки против гриппа

Вакцинация остается самым эффективным средством профилактики сезонных заболеваний.

В Таганроге продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже вакцинировано 45 688 человек. Охват прививочной кампанией среди населения достиг 18,9%. Такие цифры привела глава города Светлана Камбулова.

Вакцинация проходит в городских поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. Многим категориям граждан доступна бесплатная вакцинация. Это дети дошкольного возраста и школьники, студенты, беременные женщины, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, медицинские работники, учителя и социальные работники, работники транспортных компаний и коммунальных предприятий, призывники.

«Еще раз обращаюсь к работодателям. Позаботьтесь о сотрудниках. Сегодня крупные промышленные предприятия закупают вакцину для работников, но очень низкими темпами. Между тем, прививочная кампания уже достигла своего экватора. Завершить ее необходимо до 1 декабря, чтобы у вакцинированных успел сформироваться иммунитет», — отметила Светлана Камбулова.

И подчеркнула, что вакцинация сотрудников — это инвестиция в стабильность и продуктивность организации, так как способствует снижению числа случаев заболеваний в коллективах, сокращению количества больничных и поддержанию высокого уровня производительности труда.

Фото из архива