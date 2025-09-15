Более 4 млн рублей перевела мошенникам 78-летняя жительница Таганрога

Пожилую женщину на крупную сумму «развела» группа аферистов.

78-летняя жительница города обратилась в УМВД по Таганрогу с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, неизвестные связывались с ней через мессенджер. Сначала женщине позвонил человек, который представился бывшим работодателем и сказал, что ей позвонит представитель силовых структур по важному вопросу.

Позже поступил звонок от женщины, которая представилась следователем и сообщила, что с банковского счёта пенсионерки пытаются перевести деньги. После этого на телефон женщины пришёл документ о проведении следственных действий в отношении неё.

Через несколько часов позвонил якобы сотрудник службы безопасности. Чтобы сохранить свои деньги, он попросил следовать указаниям другого человека — сотрудника финансовой организации, который также оказался аферистом.

Лжесотрудник банка сообщил таганроженке, что все её накопления находятся под угрозой и их нужно перевести на «безопасные» счета. Он также убедил её скачать приложение банка, чтобы провести необходимые операции. После этого женщина перевела все свои сбережения на указанные счета. Общая сумма составила 4 млн 170 тыс. рублей.

На следующий день пенсионерке снова позвонили и сообщили, что на её имя оформлен кредит на сумму в 2 млн рублей. Поняв, что это мошенники, женщина обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Иллюстрация: скрин оперативного видео ГУ МВД России по РО