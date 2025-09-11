Главная » Новости Таганрога

В Таганроге силовики ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

На месте производства изъято 8 килограммов синтетических наркотиков.

В Таганроге сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность двух местных жителей, которые занимались производством и сбытом синтетических наркотиков в крупных масштабах. Об этом сообщила пресс-служба донского управления ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые организовали нарколабораторию в одном из частных домовладений на территории города. Мужчины синтезировали химические вещества, которые затем сбывали через подконтрольный им магазин в сети «Даркнет», — говорится в сообщении.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий на месте производства было изъято более 8 килограммов мефедрона, а также химическое оборудование и прекурсоры.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: УФСБ России по РО

