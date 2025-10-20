Более 2 млн россиян воспользовались сервисом защиты от мошенников

Свыше 2 млн россиян воспользовались сервисом «Жизненная ситуация» по защите от мошенников на портале Госуслуг.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис объединяет комплекс мер защиты, в том числе инструменты противодействия злоумышленникам, включая самозапрет на кредиты, новые сим-карты, возможность проверки своей кредитной истории или информации о подозрительном звонке.

Также в сервисе представлены подробные инструкции, как защититься от мошенников.

«Сейчас на федеральном и региональном уровнях мы объединяем государственные услуги по принципу «жизненных ситуаций». Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее — примерно на 30% в среднем», — отметил Дмитрий Григоренко.

Добавим, что самой популярной услугой «Жизненной ситуации» стала возможность оформления самозапрета на кредиты и займы. Сегодня ей воспользовались 16 млн граждан.

Изображение от freepik