Более 1,5 млрд рублей требуется Таганрогу на модернизацию коммунального хозяйства

Вопросы модернизации коммунального хозяйства Таганрога обсуждались на рабочей встрече губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко.

На сегодняшний день, износ сетей водоснабжения и водоотведения Таганрога приближается к 90%.

В городе продолжается работа по комплексному развитию, направленная на обновление инфраструктуры и повышение качества жизни таганрожцев. Особое внимание сосредоточено на вопросах водоснабжения и теплоснабжения, которые требуют значительных финансовых затрат.

«В этом году региональные власти выделили более 146 млн рублей на ремонт аварийного участка коллектора на улице Мало-Почтовой протяжённостью 300 метров; 151 млн рублей на ремонт оборудования в котельных по улицам Заводской, 1 и Химической, 11, а также на ремонт 11 аварийных участков теплосетей», — привела цифры глава Таганрога Светлана Камбулова.

Износ сетей водоснабжения и водоотведения достигает почти 90%. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 100-300 мм общей протяжённостью 80 км, канализационных сетей диаметром 100-300 мм общей протяжённостью 48 км. Общая потребность в финансировании для этих работ превышает 1,5 млрд рублей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко подчеркнул необходимость поддержки включения Таганрога в федеральные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Валентина Матвиенко выразила готовность содействовать в реализации запланированных проектов, что является важным шагом для успешного решения коммунальных проблем города.

«Уверена, что благодаря скоординированным действиям местных, региональных и федеральных властей у нашего города есть все предпосылки для улучшения качества жизни горожан и устойчивого развития городской инфраструктуры», — подчеркнула Светлана Камбулова.

