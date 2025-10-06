Юрий Слюсарь обсудил с Валентиной Матвиенко ключевые вопросы развития Таганрога

Строительство новой БСМП, реконструкция Пушкинской набережной, вопросы водоснабжения и водоотведения Таганрога обсуждались на рабочей встрече губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко.

Встреча состоялась 6 октября в Москве.

По мнению Валентины Матвиенко, системную работу по комплексному развитию Таганрога необходимо продолжить.

«Таганрог — уникальный город с богатым историко-культурным наследием. Мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр. Реализация комплексного плана, безусловно, требует объединения усилий региональных и федеральных властей, особенно в решении наиболее сложных инфраструктурных вопросов», — отметила председатель Совета Федерации.

Юрий Слюсарь доложил, что работа по реализации «дорожной» карты находится на его личном контроле. Из 223 пунктов плана с общим бюджетом свыше 42 млрд рублей на 1 октября 2025 года выполнено 143. Созданы мастер-план и дизайн-код города, реализован проект «Чистое небо» в исторической части Таганрога, смонтирован плавучий причал для приема круизных судов. Завершена рекультивация полигона ТБО на площади в 27 гектаров, благоустроены парк им. 300-летия Таганрога и Северная площадь.

Отдельно были рассмотрены два крупных проекта: реконструкция БСМП и дальнейшее благоустройство Пушкинской набережной.

В Таганроге уже началась реконструкция больницы скорой медицинской помощи, по сути, это строительство нового медицинского учреждения. Подрядчик приступил к подготовительным работам на месте, включая прокладку коммуникаций и разработку котлована. В 2025 году планируется выделить на реализацию проекта 1,9 млрд рублей, общая стоимость строительства составляет 22 млрд рублей. Губернатор выразил благодарность Валентине Матвиенко за поддержку этого важного проекта.

Что касается Пушкинской набережной, то после завершения в 2024 году первого этапа благоустройства началась подготовка к следующим. Они включают укрепление берега на протяжении 2 км и благоустройство 5,5 гектаров променадной зоны. Общая стоимость работ — 1,2 млрд рублей. Проект берегоукрепления разделен на очереди. На первом этапе предстоит устранить аварийные участки подпорной стены на площади в 830 м и благоустроить 1,2 га променада.

Остро стоит проблема изношенности систем водоснабжения и водоотведения. Степень износа сетей превышает 86%. Требуется капитальный ремонт 80 км водопроводных и 48 км канализационных сетей на общую сумму почти 1,9 млрд рублей. Кроме того, необходимо провести реконструкцию очистных сооружений, что обойдется примерно в 2 млрд рублей. Губернатор отметил, что правительство области активно работает над включением Таганрога в федеральные программы, направленные на решение этих вопросов.

«По водохозяйственному комплексу ситуация в регионе в целом напряжённая и требует колоссальных вложений. Очень рассчитываем на вашу, Валентина Ивановна, поддержку», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор выразил признательность председателю Совета Федерации за внимание к развитию Таганрога, а также отметил вклад ее первого заместителя Андрея Яцкина, который курирует выполнение «дорожной карты». Следующее заседание рабочей группы по комплексному развитию приморского города под руководством сенатора запланировано на октябрь, сообщает портал донского правительства.

Фото: donland.ru