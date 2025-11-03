Главная » Культура

Библиотека Таганрога приняла «Поющие иконы»

2 ноября в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова хор «Отрада» представил музыкально-литературную композицию «Поющие иконы».

Культура

Звучали концертные духовные произведения Александра Архангельского и Павла Чеснокова. Созвучными с ними были стихи Анатолия Боженко в исполнении Айны Боженко.

Мероприятие было посвящено празднику Казанской иконы Божией Матери, отмечаемому 4 ноября.

После концерта создатель и бессменный руководитель хора «Отрада» Виктория Жерновая отметила, что этому любительскому коллективу – 20 лет, и ныне он поднимается на новый уровень, свидетельством чему стала исполненная программа.

1 декабря в 17.00 в этом же зале (ул. Петровская, 96) хор «Отрада» представит новую программу, посвященную схиархимандриту Виталию (Сидоренко): 1 декабря – день его памяти.

Фото Антона Сахновского

