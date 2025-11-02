Главная » Культура

Во Дворце Алфераки Таганрога расскажут об ужасах Смутного времени

Историко-краеведческий музей (Дворец Н.Д. Алфераки) приглашает всех желающих посетить публичную лекцию «В единстве сила России. Из истории становления Российской государственности в XVII веке».

Любители истории узнают об ужасах Смутного времени, когда Россия стояла на грани своего существования, о героях и предателях, о залоге силы государства – единстве народов, соседствующих друг с другом.

Лектор – заведующая Историко-краеведческим музеем Галина Крупницкая.

Лекция состоится в День народного единства, 4 ноября, в 12.00.

Адрес музея: ул. Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Владимира Прозоровского

