Библиотека Таганрога приглашает на программу «Поющие иконы»

2 ноября в Таганроге в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова хор «Отрада» (руководитель — Виктория Жерновая) представит музыкально-литературную композицию «Поющие иконы».

Мероприятие будет посвящено празднику Казанской иконы Божией Матери, отмечаемому 4 ноября.

Начало концерта – в 15.00 в здании Чеховской библиотеки на улице Петровской, 96. Приглашаются все желающие, в первую очередь – православные христиане. Вход свободный.

Фото Владимира Прозоровского

