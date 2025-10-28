Таганрогский камерный театр представил премьеру и отправился на фестиваль

В Таганрогском камерном театре состоялись показы премьерного спектакля «Свои люди – сочтемся» по пьесе Александра Островского.

После премьеры режиссер-постановщик спектакля Нонна Малыгина пообещала непременно подойти в Москве к памятнику Островскому, чтобы передать писателю, что его произведения вполне современны. Будем надеяться, он услышит и оценит.

А в настоящий момент артисты ТаКТа находятся в пути в Киров: Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева отмечает 90-летие со дня основания большим театральным фестивалем «Виват, юбилей!».

На большой и малой сценах пройдут показы лучших высокохудожественных постановок театральных коллективов из Москвы, Петрозаводска, Воркуты, Казани, Владимира, Таганрога и Ульяновска.

Напомним: в репертуаре Таганрогского камерного театра есть как драматические, так и кукольные спектакли. Об участии в этом фестивале наших земляков расскажем дополнительно – после их возвращения в родной город.

Инна НИКОЛАЕВА, фото Андрея Лызь