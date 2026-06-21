Бдительность таксиста помогла сохранить полмиллиона рублей пожилой жительнице Таганрога

В Ростове-на-Дону таксист предотвратил крупное мошенничество, не дав пенсионерке из Таганрога передать аферистам полмиллиона рублей. За проявленную бдительность водителя наградили благодарственным письмом от городского управления МВД.

Заместитель начальника УМВД России по Ростову-на-Дону полковник полиции Иван Цыганков лично вручил благодарственное письмо и ценный подарок Николаю Усачеву, сообщает пресс-служба донского главка.

Накануне таксист вез пожилую женщину из Таганрога. Пассажирка была сильно взволнована и во время поездки постоянно разговаривала по телефону с незнакомцами, обсуждая передачу крупной суммы денег. Заподозрив неладное, водитель решил отвезти пенсионерку в отдел полиции, чтобы проверить обстоятельства.

Правоохранители выяснили, что ранее женщине позвонил неизвестный, представившийся московским юристом. Он убедил ее, что она якобы замешана в деле о мошенничестве, и для «спасения» средств ей нужно срочно приехать в Ростов-на-Дону и передать курьеру все сбережения — 500 тысяч рублей. Пенсионерка поверила аферистам, взяла наличные и отправилась в донскую столицу. Однако из-за долгого ожидания «курьера» и позднего времени она решила вернуться в Таганрог.

Сев в такси, женщина продолжала следовать инструкциям мошенников. Водитель, услышав обрывки разговора и поняв, что пассажирку пытаются обмануть, отвез ее в полицию, предотвратив передачу денег.

Руководство УМВД России по Ростову-на-Дону высоко оценило бдительность таксиста и поблагодарило его за неравнодушие. В ведомстве также призвали граждан незамедлительно сообщать в полицию о любых подозрительных фактах, которые могут указывать на готовящееся или совершаемое преступление.

Ранее мы рассказывали о том, что подростку в Таганроге грозит наказание за серию платежей чужой банковской картой в торговом центре.

Фото: донская полиция