Подростку в Таганроге грозит наказание за серию платежей чужой банковской картой в торговом центре

В Таганроге будут судить 17-летнего парня, который обвиняется в попытке хищения денег с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, в январе этого года подросток нашел на улице банковскую карту, принадлежащую жительнице Таганрога. Зная, что для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей не требуется вводить пин-код, он отправился в торгово-развлекательный центр. В течение часа несовершеннолетний совершил несколько бесконтактных платежей.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета). Свою вину молодой человек признал. Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что 18-летняя жительница Таганрога похитила технику из дома соседа и спрятала её в лесопосадке.

Фото rostov.sledcom.ru