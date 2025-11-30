Главная » Новости Таганрога

Батутисты Таганрога взяли 10 медалей на Всероссийских соревнованиях

Таганрогские спортсмены стали участниками  Всероссийских соревнований памяти Героя Советского Союза С.М. Люлина. Состязания по прыжкам на батуте прошли в городе Иваново, где за награды боролись 405 батутистов из 24 регионов России.  

Медали разыгрывались в личном и командном первенстве. Чемпионами и призерами стали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Центр олимпийской подготовки № 1» и спортшколы олимпийского резерва № 13.

В индивидуальных и синхронных прыжках две золотые медали взял Владимир Грищенко, также в синхронных прыжках золото у Артёма Шигина. В двойном минитрампе  серебряную медаль завоевал Александр Шавранистов. Еще 4 медали у Ярослава Дущенко — 2 серебра (синхронные прыжки, двойной минитрамп) и 2 бронзы (индивидуальные прыжки лично и в команде).

Кроме того, обладательницами бронзовых медалей в двойном минитрампе стали спортсменки Ангелина Дущенко и Полина Латышева.

Поздравляем наших спортсменов и их наставников Александра и Наталью Шевченко, Алёну Свиридову и Екатерину Нестерову с успешным результатом.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

