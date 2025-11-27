Главная » Новости Таганрога

Таганрогские кёрлингистки завоевали «серебро» в Сириусе

Воспитанницы таганрогской СШОР № 13 заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по кёрлингу.

На федеральной территории «Сириус», возле Сочи, завершились Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юниорок до 22-х лет (отбор на Первенство России в группу «Б»). Донской край на них представляла команда работающей в Таганроге областной спортивной школы олимпийского резерва № 13: Екатерина Мигунова, Лейла Талыбзаде, Елизавета Арапина-Арапова, Вероника Эль Хелу и Ангелина Насонова.

По результатам соревнований, наши девушки заняли второе место, уступив в финальном матче команде Московской области. Борьба была упорной и завершилась со счётом 4:6. Таким образом таганроженки получили квоту на участие в первенстве России среди юниорок до 22-х лет в группе «Б», которое будет проходить в Сириусе с 12 по 19 марта 2026 года.

Поздравляем спортсменок и тренеров-преподавателей отделения кёрлинга СШОР №13 Сергея Евтухова и Елену Мазуркевич! Желаем дальнейших успешных выступлений и новых достижений!

Ранее мы рассказывали, что юные таганроженки вошли в число четырех лучших команд страны по кёрлингу.

Фото предоставлено областной федерацией кёрлинга

