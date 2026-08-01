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Погода в Таганроге 1 августа: комфортная температура воздуха — днем 28 °С, небольшой ветер, умеренная влажность, слабая магнитная буря

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Первый день августа обещает быть солнечным, не слишком жарким, без осадков. Ветер слабый, переменного направления, вода в Таганрогском заливе прогрелась до 26 градусов выше ноля. Магнитное поле слабо возмущено. Дождя синоптики на ближайшие дни не прогнозируют.

#Погода

Утром температура воздуха составила +24 °С, днем достигнет максимальной отметки в +28 °С, вечером сохранится почти на таком же уровне. На несколько градусов прохладнее станет только ночью — 23-24 градуса выше ноля.

В течение дня — безоблачное небо, осадков не предвидится, ветер переменного направления — западный и северо-западный — дует со скоростью 3 метра в секунду. Влажность колеблется — около 56% утром, днем — 39-42%.

Атмосферное давление сегодня составляет 757 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня очень высокий УФ-индекс — на 8 баллов, без головных уборов на открытом солнце лучше не находиться. Также фиксируется слабая магнитная буря.

Температура воды в Таганрогском заливе прогрелась до +26°С. Световой день продлится 14 часов 56 минут. Восход солнца был зафиксирован в 5.02, заход ожидается в 19.58.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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