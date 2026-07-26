С 30 июля дополнительный поезд Москва — Анапа будет ежедневно курсировать через Ростов

С 30 июля к Черноморскому побережью в Анапу начнет курсировать дополнительный поезд, который проследует через Ростов. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Состав 237/238 будет ходить каждый день. Отправление из Москвы — с 30 июля, из Анапы — с 29 июля. Поезд сформирован из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов.

Из столицы он будет уходить в 10.15 (9 и 15 августа — в 10.30) и прибывать в Анапу на следующий день в 17.50. Обратно поезд отправляется в 02.30 и следует до Москвы, куда приезжает на следующие сутки в 04.20.

Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону. Билеты уже поступили в продажу.

Ранее мы рассказали, что перевозчики будут брать увеличенную комиссию с пассажиров за сданные железнодорожные билеты.

Фото: мессенджер «MAX» «Гранд Сервис Экспресс»