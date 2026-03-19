Автомобильные шины и старый диван нашли в Таганроге при расчистке городских балок

В Таганроге продолжаются работы по очистке городских балок от мусора. 18 марта коммунальная служба провела уборку в двух природных зонах, вывезя значительный объем отходов.

В балке Большая Черепаха, расположенной в роще «Дубки», было собрано и вывезено 16 кубометров мусора. На территории балки Валовой объем вывезенных отходов составил 6 кубометров.

Среди необычных находок оказались автомобильные шины и  старый диван.

«Мы вновь хотим напомнить вам, дорогие жители, что балки — это природные зоны, а не свалки для ненужных вещей», — обратились к горожанам в МКУ «Благоустройство».

Работы по наведению порядка в балках проводятся регулярно в рамках программы по улучшению экологической обстановки в городе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге коммунальная служба приступила к очистке Черепашьего пруда в роще «Дубки».

Фото: МКУ «Благоустройство»

