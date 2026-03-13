В Таганроге коммунальная служба приступила к очистке Черепашьего пруда в роще «Дубки»

12 марта из небольшого водоема было извлечено несколько кубометров мусора, скопившегося за зиму.

В роще «Дубки» оживились после зимней спячки красноухие черепахи. Рептилии, успешно перезимовавшие, теперь греются на солнце на специальном плоту и склонах, вызывая интерес у посетителей, особенно у детей. Однако наблюдению за животными мешает состояние водоема, который требует серьезной очистки.

«Дорогие жители и гости нашего города! Начали важную работу по очистке пруда в роще. Уже собраны впечатляющие объемы мусора — более 8 кубометров отходов», — рассказали в МКУ «Благоустройство».

Отметим, что из пруда помимо ила, веток, листьев убрали и мусор, занесенный сюда «стараниями» людей. Бутылки, пластиковые стаканы, пакеты, бумагу, упаковку от фастфуда и даже стройматериалы нерадивые посетители сбрасывают в пруд регулярно. Хотя на территории природного парка достаточно урн, чтобы избавиться от отходов.

Сообщая горожанам о работах по очистке водоема, коммунальная служба в очередной раз попросила проявлять уважение к окружающей среде.

«Берегите чистоту территории, не оставляйте мусор там, где отдыхаете. Давайте вместе сделаем наш город чище и красивее! Спасибо каждому неравнодушному человеку за вклад в сохранение природы», — говорится в сообщении.

Фото: МКУ «Благоустройство»

