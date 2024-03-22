Сегодня мы хотим рассказать о весьма популярной пряности – корице, именуемой по-научному Коричник цейлонский. В последнее время она завоевывает всё больше почитателей благодаря полезным свойствам и вкусовой уникальности, которую придает различным блюдам и напиткам.

Об истории появления…

Корица – вечнозеленый кустарник семейства лавровых. Выращивают ее в течение двух лет, затем обрезают под корень. А через год из корня появляется от 10 до 20 новых стеблей. Именно с них срезают кору, используя внутреннюю часть толщиной около 0,5 мм. Потом эти части сушат, и они при высыхании закручиваются. Из-за того, что сбор корицы возможен только раз в несколько лет, цена ее относительно высока.

Первые упоминания о корице датируются 2800 г. до н.э. в китайских источниках. Родиной считается Шри-Ланка, но произрастает она и в Южной Индии. В Древнем Египте корицу использовали при мумификации. А в начале нашей эры, когда пряность попала в Грецию и Рим, ее очень почитали и часто оценивали на серебро.

Есть забавная легенда о корице. Арабские торговцы, привозившие ее в страны Европы, всячески скрывали происхождение пряности, дабы европейцы не украли их хлеб, вот и сочинили историю, что корицу добывают из гнезда птицы Феникс. А еще существует легенда о прекрасной богине Афродите, покорявшей всех своей божественной красотой, которую дарила ей корица. За ней Афродита якобы спускалась на Землю и вшивала ее в свой магический пояс.

В 15-м веке португальские купцы открыли Цейлон и прибрали к рукам производство корицы, с течением времени эту местность завоевывали и голландцы, и англичане, вытесняя друг друга и отвоевывая монополию на этот ценный продукт. Но в конце 18-го века ажиотаж вокруг корицы стал стихать: были открыты другие места произрастания этого кустарника.

…и о пользе применения

Корица обладает рядом лечебных свойств, благодаря чему нашла применение в медицине и косметологии. Эта приправа – отличный источник железа, магния, цинка и кальция, богата пищевыми волокнами, витаминами С, А, В1 и В2. Запах корицы приносит в дом уют и спокойствие, избавляет от депрессий, способствует выработке гормона радости и снятию хронической усталости. Вдыхание чудесного аромата этой сладкой пряности активизирует работу мозга, повышает внимательность, память и концентрацию. Корица обладает жаропонижающим, противовоспалительным, укрепляющим иммунитет действием, ее рекомендуют употреблять при ангине и гриппе. Эта специя способствует здоровью пищеварительной системы, помогает при спазмах. Корица является натуральным сильным афродизиаком, для этого рекомендуют принимать ее в сочетании со сладостями. Есть мнение, что корица способствует снижению уровня сахара в крови. А еще она помогает похудению и уменьшает тягу к сладкому. Щепотка корицы в день – и вы уже не ощущаете сильного чувства голода. Полезно сочетание корицы и мёда. Ученые доказали, что эти два продукта вместе благотворно воздействуют на весь организм. А маска из мёда и корицы придает коже сияние и мягкость.

Но у корицы есть и противопоказания. Ее нельзя употреблять во время беременности, лактации и детям до трех лет, а также при язвенной болезни желудка и индивидуальной непереносимости. С осторожностью – при болезнях сердца, повышенном давлении и низкой свертываемости крови.

Корицу нужно держать в прозрачной закрытой таре – это не даст ей слишком быстро выдохнуться. Несладкий запах – показатель того, что пряность пришла в негодность. А сладкий успокаивающий аромат говорит о том, что можно смело ее использовать.

Вкусная специя

И всё же основная область использования корицы – кулинария. Кексы и пирожные, посыпанные этой пряностью, получаются более изысканными. Тесто с ее добавлением используется для выпечки печенья, пряников, шарлотки и пирогов. Еще одно коронное блюдо с этой специей – фруктовый салат. Часто ее используют и для приготовления джема. Французы и немцы не представляют себе Рождества без символического печенья с корицей.

Ее добавляют во многие напитки. Для любителей настоящего кофе щепотка корицы в утренний бодрящий напиток – превосходный атрибут. Отличный вкус получается при добавлении ее в чай или горячий шоколад. Для получения восхитительного согревающего напитка палочки корицы кипятят с соевым молоком и мёдом. Необычный вкус получается, если добавить чуть-чуть корицы в кефир, варенец или натуральный йогурт. С ней готовят глинтвейн и другие горячительные напитки.

Незаменима корица и для приготовления мясных блюд. Ее применяют для улучшения вкуса и аромата. По всему миру с корицей готовят острые блюда из баранины и курицы. С ней жарят свинину и добавляют в холодные и горячие супы, используют при мариновании мяса, овощей и фруктов. Необычное блюдо восточной кухни – поджаренный ягненок с баклажанами, изюмом и палочками корицы. В США корицу часто добавляют в каши и творог. В самых старых университетах Великобритании Кембридже и Оксфорде любимое угощение на чаепитиях – сухарики, посыпанные сахаром и корицей. Коричные кексы из Бордо считаются изюминкой Франции, а чего стоят знаменитые булочки «Синнабон»…

Делают с корицей и смеси пряностей. Она отлично сочетается с кардамоном и кориандром. Идеально – с семенами фенхеля и гвоздики, зирой, перцем и лавровым листом. В китайской кухне принято прожаривать корицу на сухой сковороде – тогда у нее значительно усиливается аромат, который там сочетают с бергамотом.

Маринад с корицей для мяса

Понадобятся: 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. готовой горчицы, 3 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. корицы.

Все ингредиенты смешать и перетереть, добавить соль, перец, лавровый лист и стакан растительного масла. Куски мяса поместить в полученный маринад и убрать на сутки в холодное место. Готовить по выбору: запекать в духовке, жарить на гриле или на костре. Сочетание чеснока и корицы придает мясу оригинальный, специфический вкус, оно получается сочным и мягким.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР

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