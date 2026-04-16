Анна Цивилева: «Через спорт ветераны обретают уверенность в себе и вдохновляют других»

Государственный фонд «Защитники Отечества» активно вовлекает ветеранов СВО в занятия физкультурой и спортом. По словам специалистов – это один из ключевых элементов реабилитации героев с тяжелыми ранениями.

Сегодня благодаря этой работе более 6000 ветеранов СВО занимаются различными видами спорта. В составы сборных команд регионов вошли 750 военнослужащих, восемь ветеранов получили звание мастера спорта России. Для занятий спортом фонд предоставляет ветеранам специализированные технические средства.

Особой популярностью среди участников СВО пользуются турниры «Кубок Защитников Отечества». Их проводят с 2023 года. За это время в них участвовали более 2000 ветеранов боевых действий со всей страны. Спортсмены соревнуются в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе.

«Эти соревнования объединяют героев со всей страны, предоставляя им возможность восстанавливать здоровье, укреплять дух товарищества и доказывать самим себе, что жизнь после тяжелых ранений продолжается. Через спорт ветераны обретают уверенность в себе. Продолжим нашу работу, чтобы у каждого был широкий выбор занятий по душе и свой путь развития в разных видах спорта – вне зависимости от обстоятельств», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также во время турниров «Кубок Защитников Отечества» проводятся паралимпийские уроки и мастер-классы с участием спортсменов-паралимпийцев, круглые столы, посвященные вопросам вовлечения героев в паралимпийское движение.

«Донские ветераны спецоперации активно участвуют в турнирах «Кубок Защитников Отечества», следж-хоккее, беге и плавании, с удовольствием играют в мини-футбол и настольный теннис. Они не только завоевывают призовые места, но и просто наслаждаются общением с близкими по духу товарищами», — подчеркнула руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева.

Особую популярность среди ветеранов набирает следж-хоккей, в том числе и в Ростовской области. В 2025 году фонд обеспечил амуницией 47 команд по всей стране. Также фонд активно развивает другие дисциплины.

Добавим, по вопросам участия в спортивных событиях донские ветераны могут обращаться к социальным координаторам или в филиал фонда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161, тел.: 8 (863) 285-05-02.

