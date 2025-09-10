Главная » Город

Андрей Яцкин посетил с рабочим визитом Таганрог и Неклиновский район

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

В рамках региональной поездки 10 сентября вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин проинспектировал ход реконструкции БСМП Таганрога.

Город

«Вместе с министром строительства региона Сергеем Куцем и главой Таганрога Светланой Камбуловой осмотрели строительную площадку и наметили объем работ до конца 2025 года по реконструкции городской БСМП. Подрядчик выдерживает четкие темпы строительства», — сообщил сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, реконструкция главной городской больницы будет проводиться в три этапа.  На первом этапе планируется возведение лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, контрольно-пропускного пункта, котельной, кислородной станции и нескольких других вспомогательных помещений. Подрядчиком выступает АО «Группа компаний «ЕКС». Окончание работ первого этапа — декабрь 2030 года.  Документация по второму и третьему этапам находится на госэкспертизе.

Также Андрей Яцкин посетил рыбохозяйственное предприятие «Русский берег» в Неклиновском районе и принял участие в пленарной дискуссии Всероссийского молодежного образовательного форума «Ростов». Масштабный форум в эти дни проходит в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в селе Натальевка.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Андрей Яцкин БСМП Неклиновский район рабочий визит реконструкция БСМП Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru