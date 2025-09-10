Андрей Яцкин посетил с рабочим визитом Таганрог и Неклиновский район

В рамках региональной поездки 10 сентября вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин проинспектировал ход реконструкции БСМП Таганрога.

«Вместе с министром строительства региона Сергеем Куцем и главой Таганрога Светланой Камбуловой осмотрели строительную площадку и наметили объем работ до конца 2025 года по реконструкции городской БСМП. Подрядчик выдерживает четкие темпы строительства», — сообщил сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, реконструкция главной городской больницы будет проводиться в три этапа. На первом этапе планируется возведение лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, контрольно-пропускного пункта, котельной, кислородной станции и нескольких других вспомогательных помещений. Подрядчиком выступает АО «Группа компаний «ЕКС». Окончание работ первого этапа — декабрь 2030 года. Документация по второму и третьему этапам находится на госэкспертизе.

Также Андрей Яцкин посетил рыбохозяйственное предприятие «Русский берег» в Неклиновском районе и принял участие в пленарной дискуссии Всероссийского молодежного образовательного форума «Ростов». Масштабный форум в эти дни проходит в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в селе Натальевка.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина