Александр Калягин поделился своими впечатлениями о первом посещении Таганрога

Визит в Таганрог в минувшие выходные Народного артиста РСФСР Александра Калягина и его супруги, Народной артистки РФ Евгении Глушенко, стал важным событием в культурной жизни нашего города.

Кроме музея «Лавка Чеховых», о посещении которого мы рассказывали ранее, Александр Калягин и Евгения Глушенко познакомились с экспозициями музея «Домик «Чехова» и Литературного музея А.П. Чехова.

Побывать на родине Чехова было давней мечтой Александра Калягина. Если его жена Евгения Глушенко, родившаяся в Ростове-на-Дону, в юные годы неоднократно приезжала в Таганрог и посещала чеховские музеи (за исключением Литературного музея А.П. Чехова), то ему это удалось сделать только сейчас.

Радость духовного приобщения к «святому месту», трепетное волнение от долгожданной встречи, восхищение музеями и трудом таганрогских музейщиков, хранящих чеховское наследие – всё это читалось в глазах гостей, звучало в их мнениях и оценках.

И вылилось в искреннюю, прочувствованную запись в Книге почётных посетителей Таганрогского музея-заповедника, которую оставил Александр Калягин:

«Как жаль, что так поздно в своей жизни посещаешь это святое место для всех, кто живёт в России! Дорогие мои, вы удивительные, потрясающие – своей душой, своими знаниями, своим сердцем – святые служители дома, где начинал свою жизнь Чехов. Наша благодарность, наша гордость, что вы – очеховлённые люди! Мы ваши поклонники, мы ваши ученики! Будьте счастливы!».

Визит на родину Чехова артистов, любимых многими поколениями, в перспективе, возможно, станет началом нового творческого сотрудничества. По словам Александра Калягина, было бы неплохо привезти в Таганрог для показа один из спектаклей московского театра «Et Cetera», основателем и бессменным художественным руководителем которого он является. А сотрудников Таганрогского музея-заповедника артист хотел бы пригласить для встречи с труппой театра: их рассказ о детских и юношеских годах Чехова, прошедших в Таганроге, помог бы артистам лучше понять писателя и его произведения.

Сам Александр Калягин в одном из интервью говорил, что актёру играть Чехова надо на изломе жизни, когда внутри возникает собственное распятие, насущная потребность разобраться со своей жизнью, постичь её конечную цель, её смысл. Ведь в Чехове есть загадка, которую до сих пор никому не удалось разгадать, хотя уже более века его пьесы идут на самых разных сценах мира.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника