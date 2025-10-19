Главная » Город

В Таганроге побывал Народный артист РСФСР Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин вместе с женой, Народной артисткой РФ Евгенией Глушенко побывали в Таганроге, посетив музей «Лавка Чеховых».

Александр Калягин создал в кино и на сцене (не только как актёр, но и как режиссёр) идеальный образ чеховского героя – от Платонова и Тригорина до комических персонажей ранней прозы писателя. В актёрском «багаже» Евгении Глушенко также немало ролей в театральных постановках и экранизациях произведений Антона Павловича.

Гости Таганрогского музея-заповедника были рады побывать в доме, где в течение пяти лет формировался и зрел талант писателя, рождались сюжеты и персонажи будущих произведений. Для Антона эти годы были не только временем учёбы в гимназии, «сидения в лавке», но и периодом первых литературных опытов, приобщения к миру театра, домашних постановок.

Евгения Глушенко, уроженка Ростова-на-Дону, оставила тёплый отзыв в Книге почётных посетителей, выразив благодарность городу Чехова за возможность вновь побывать в родных сердцу местах, окунуться в творческую лабораторию любимого писателя.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника

