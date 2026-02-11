Актер из Таганрога Никита Никитин поможет героине нового проекта ТВ-3 поверить в себя

Никита Никитин — уроженец Таганрога, непрофессиональный актер, получил известность после сериала «Капельник» на ТНТ, где сыграл таксиста без руки.

В новом сезоне проекта «Новый день» на ТВ-3 героиней станет женщина, чья жизнь изменилась после серьезного диагноза. В премьерном выпуске, который выйдет 13 февраля в 9.00, 34-летней Елене Соколовой из Балашихи помогут обрести уверенность в себе и открыть новые возможности.

В 2019 году Елене поставили диагноз «рассеянный склероз», что со временем привело к необходимости пользоваться инвалидной коляской. Героиня признается, что сложнее всего ей даются отношение окружающих и ощущение собственной уязвимости.

«Самое сложное для меня — это косые взгляды людей. Ты как белая ворона. Я хочу почувствовать себя обычной девушкой, а не инвалидом. Я устала от этого чувства неловкости, как будто я в чём-то виновата», — расскажет она.

Ведущая и психолог Виктория Дмитриева поможет Елене проработать внутренние страхи, после чего героине предстоит выбрать одно из двух профессиональных направлений. А осваивать новые навыки ей будут помогать комик Гар Дмитриев и инклюзивный актер из Таганрога Никита Никитин.

«Главное — не волноваться и не думать о том, что кто-то что-то скажет. Вообще без разницы! Если тебе это нравится, то и занимайся этим. Мне тоже говорили в своё время: куда ты идёшь, как ты будешь? А я взял и занял нишу. Теперь в любом фильме, где нужен человек без руки, есть я. Думаю, у тебя всё получится, и ты займёшь свою нишу. Обязательно!», — отметит актер.

Затем Елена отправится к команде стилистов для внешнего преображения. Как подчеркивает ведущая Виктория Дмитриева, в новом сезоне проект уделяет особое внимание теме принятия себя.

«Наши героини приходят в проект в момент, когда кажется, что сил больше нет. И наша задача — бережно помочь им снова почувствовать почву под ногами», — говорит она.

Стилист Алексей Сухарев добавляет, что для команды важно показать, что стиль начинается с внутреннего принятия. Итогом работы станет не только новый образ, но и первые шаги к изменению жизни героини, которые зрители увидят в премьерном выпуске.

