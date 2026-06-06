Главная » Город

Погода в Таганроге 6 июня: солнечно, воздух прогреется до +26°, без осадков, температура воды в Таганрогском заливе +23°

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Ясную погоду без осадков и сильного ветра обещают синоптики Таганрогу в субботу, 6 июня. Днем столбик термометра поднимется до +26° в тени. Влажность 45-52%. Ветер юго-западный, с переходом на западный и северный, 3-4 метра в секунду. Слабая магнитная буря.

Город

В воскресенье, 7 июня, сохранится такая же ясная и безветренная погода. В начале следующей недели температура воздуха в целом не изменится. Будет облачно с прояснениями. К концу недели возможны кратковременные дожди и незначительное понижение температуры.

По данным Ростгидромета, 6 июня днем +24°…+26° (по ощущениям +27°), ясно. Влажность 45%. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно. Температура воздуха составит +20°…+23° (будет ощущаться, как +22°), влажность 52. Ветер западный, с переходом на северный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2-4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +23°. Световой день продлится 15 часов 47 минут, убывающая луна. Пыльца активна: злаки, липа.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

лето погода погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru