Погода в Таганроге 6 июня: солнечно, воздух прогреется до +26°, без осадков, температура воды в Таганрогском заливе +23°

Ясную погоду без осадков и сильного ветра обещают синоптики Таганрогу в субботу, 6 июня. Днем столбик термометра поднимется до +26° в тени. Влажность 45-52%. Ветер юго-западный, с переходом на западный и северный, 3-4 метра в секунду. Слабая магнитная буря.

В воскресенье, 7 июня, сохранится такая же ясная и безветренная погода. В начале следующей недели температура воздуха в целом не изменится. Будет облачно с прояснениями. К концу недели возможны кратковременные дожди и незначительное понижение температуры.

По данным Ростгидромета, 6 июня днем +24°…+26° (по ощущениям +27°), ясно. Влажность 45%. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно. Температура воздуха составит +20°…+23° (будет ощущаться, как +22°), влажность 52. Ветер западный, с переходом на северный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2-4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +23°. Световой день продлится 15 часов 47 минут, убывающая луна. Пыльца активна: злаки, липа.

Фото «Таганрогской правды»