Актер Александр Обласов рассказал о съемках фильма «Паромщик» под Таганрогом

Александр Обласов — российский актёр театра и кино, заслуженный артист Республики Крым. Он известен множеством ролей например, Жеки Аверьянова в сериале «Мажор», Милина в фильме «Хоккейные папы» и других.

В фильме «Государь», который в ноябре идет на 1 канале, Обласов играет Льва Нарышкина, дядю Петра I. Его герой в новом фильме «Паромщик» — офицер российской армии, который выполняет боевые задачи. Характер героя Обласова, согласно сюжету, легкий и дружелюбный. Но персонаж может стать жёстким и непримиримым в определенных обстоятельствах — он военный.

30 октября, в день премьеры кинокартины «Паромщик» в кинотеатре «Чарли», актёр дал небольшое интервью для читателей «Таганрогской правды».

— Александр Юрьевич, какое значение имеет для вас этот фильм, как для актёра и человека?

— Не хотелось бы о глобальном, но когда мы снимали фильм, жили в отеле неподалеку от Таганрога. Просыпался утром в шесть, слышал, как над крышей пролетают вертолеты на боевые задания. Потом мы отправлялись на работу. Съемки проходили, можно сказать, весело, непринужденно — в красивой атмосфере на природе. Но вот это ощущение, что неподалеку что-то рядышком есть, что-то происходит серьезное, оно и в фильме передается. И паром, и мосты: хотелось бы, чтобы всё строилось и работало. Мы сейчас приехали из Мариуполя. Страшно думать о том, что там происходило в 2022 году. При этом — как в городе активно все восстанавливается и меняется к лучшему! И хорошо продолжает испытанные в Мариуполе чувства понимание того, что нужно жить дальше, идти вперед. Жить с ощущением любви и сострадания — наш русский путь.

— Сочетание жанра драмеди с такой серьезной темой — дает ли это результаты в осмыслении посылов фильма?

— Главный оценщик — это зритель. Мы уже прошли с «Паромщиком» не один зрительный зал. В том числе и там, где СВО идет совсем рядом. Известно, что некоторые люди не хотели идти, потому что думали — фильм о боевых буднях. Информационный фон, сами обстоятельства — они и так висят, как облако. На сложную тему мы постарались взглянуть через простое, обыденное: жизнь продолжается. И это хорошо выражено через любовь героев. А шутки никуда не уходят, шутят в местах, опаленных трагическими событиями, даже больше. Спасибо сценаристу, который в этих краях путешествовал, общался, собирал живые истории. Я тоже часто бываю на Донбассе, и у них совсем всё по-другому. На СВО о СВО не говорят.

— Влияют ли на вашу судьбу роли, которые вы представляете?

— Мы живем в обстоятельствах сегодняшнего дня. Нас по-настоящему меняют такие события, как рождение, влюбленность, уход близких. Меняют нас и исторические события. Мы как зеркало — театр, кино, актеры, режиссеры — передаем это на экраны. Я задумывался: как бы страшно не становилось от событий в мире, от того, что сегодня происходит на линии соприкосновения и рядом с нею, мы со временем приходим к каким-то решениям, выбору, начинаем обретать себя. Фильм как раз об этом — как в беде начинаем друг друга лучше слышать, идем помогать друг другу.

С Фёдором Поповым я перед этим работал и в фильме «Коридор бессмертия». В сюжете — история про паровозы, которые первыми пошли из блокадного Ленинграда. Нам рассказали машинисты, как это было: вода, дрова нужны были, чтобы паровозы эти ходили. И ближние деревни дежурили всем миром: полдеревни сегодня, полдеревни завтра. Вставали в цепочку, передавали ведра с водой, вязанки дров. В «Коридоре бессмертия» такую сцену не снимали. Но вдруг сложился в «Паромщике» эпизод, где российские военные и жители села объединяются вокруг общей проблемы, также стоят цепочкой, чтобы закрыть мешками с песком разбитую снарядом дамбу. И это более чем актуально. Чтобы «паровоз наш» шел, необходимо объединение. Нужно слышать друг друга, любить, сострадать, независимо от того, где это происходит. Мне кажется, это и есть политика нашего государства.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора, скрин трейлера фильма