Под Таганрогом строили плотину для съемок фильма «Паромщик»: интервью с режиссером Федором Поповым

Замечательно, когда про новый фильм может рассказать сам его автор или актеры, которые представляли основные роли. 30 октября, в день премьеры кинокартины «Паромщик» в кинотеатре «Чарли», режиссёр Федор Попов дал небольшое интервью для читателей «Таганрогской правды».

Напомним, события «Паромщика» происходят в селе на юге Запорожья в 2022 году на фоне начинающейся СВО. Разрушен мост, и главный герой, паромщик Константиныч, перевозит односельчан с одного берега на другой, и не может не помочь, когда просят о помощи, даже в ущерб планам своей семьи. Жанр фильма — драмеди.

— Федор Максимович, почему вы выбрали именно такой жанр для своего фильма?

— Сейчас много происходит в жизни тяжелых вещей. Хотелось о нашем серьезном времени рассказать несколько в другом ключе, в другой стилистике. Чтобы люди во время просмотра отдохнули немного и при этом прониклись смыслом, заложенным в картину.

— И какая мысль звучит главным лейтмотивом в вашем фильме?

— Будь себе верен! Надо быть верным себе, своему делу, как наш герой — своим односельчанам. Верность — вообще одно из самых главных качеств в человеке. И, конечно, любой фильм — это о любви. Даже к деду Ивану, мечтающему о вещах, которые нам чужды, герой относится с любовью и заботой. Помогает так, чтобы заболевший дедушка смог приять эту помощь.

— С какими сложностями довелось столкнуться во время съемок?

— Много разных ситуаций возникало — например, проблемы, связанные с уходом воды. Обмелел лиман, и паром в центре русла оказался на мели. Пришлось снимать другие эпизоды, пока вода не вернулась. Сначала мы очень много берегов объехали, выбирая место, и позже построили там «с нуля» дом нашего героя, причал, дамбу.

— А сколько времени ушло на съемки?

— Начали работу 14 августа, закончили 30 сентября. Потом еще в Москве доснимали. Самыми сложными стали работы со свиньёй с коровой. Полгода в целом точно ушло.

— Это сравнительно недолгий период съемок для кино с полным метром. Как вы всё успели?

— У нас была большая выработка, жесткий график для артистов. Я человек организованный и группа подобралась хорошая. Работали две камеры. Вторая группа снимала сцены с животными. Немного помешали нашим планам проблемы с погодой, но мы справились.

— От чего предостерегает ваш фильм?

— Наверное, от того, чтобы люди не метались. Выбрав свой путь, следовали ему, не сбиваясь. Это самое главное — верность, упорство, цельность и последовательность, а значит, надежность человека: на него можно положиться в любых обстоятельствах.

— Какой ваш главный герой?

— Он верный. Может, вам так не покажется: по сюжету картины супруга уехала в Польшу, возникла новая любовь. Тем не менее, он верен своему делу, односельчанам, малой родине, где он живет. Константиныч отличается «упертостью». Блаженный в каком-то смысле, мечтатель, но очень упорный в пути к цели. Герой по линии матери — потомок тамбовских духоборов (религиозное течение, одно из направлений духовных христиан, примечание автора), которых поселила Екатерина II в этих местах. А по отцу у него — греческие корни. По сути, наш паромщик имеет многонациональное происхождение, он — собирательный образ. При этом — чисто русский персонаж.

— Работы каких режиссеров нравятся вам самому?

— Меня восхищают и Глеб Панфилов, с которым я работал, и Витаутас Жалакявичюс, замечательный литовский режиссер. «Никто не хотел умирать» — это его прекрасная картина. Очень нравятся многие отечественные режиссёры — Рязанов, Данелия, Гайдай. Замечательные работы у Эмира Кусторицы! Мы с ним встречались не раз. Он возглавляет жюри в Москве на Международном студенческом фестивале ВГИК, который я провожу в этом году.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора