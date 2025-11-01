Афиша Таганрога: куда пойти на длинных ноябрьских выходных

Наступающие трехдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, обещают быть достаточно комфортными в плане погоды. Самое время прогуляться по золотому, осеннему Таганрогу.

А отдохнуть от прогулок можно в наших учреждениях культуры, где подготовлены различные праздничные и не только программы.

Драматический театр им. А.П. Чехова и ТаКТ представляет интересные спектакли. В библиотеке работает выставка «Старый город». В Молодежном центре — экспозиция марин хдожника-самородка Сергея Ермолаева. На концертные программы приглашает ГДК.

Музеи Таганрога присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств» — вас ждут экскурсии, лекции, литературные встречи. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

2 ноября в 11 часов — сказка для детей «День рождения кота Леопольда». В 17 часов — постановка «Онегин».

4 ноября в 17 часов — музыкальная комедия «Небесный тихоход».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В кафе «Фрекен Бок» (пер. Тургеневский, 24)

6 ноября в 18.30 — комедия-буфф «Серебряные дети».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная выставка таганрогского художника Владимира Хрусталева «Старый город».

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работы персональная выставка Елены Лезиной «Притяжение красоты».

2 ноября в 15 часов — музыкально-литературная композиция «Поющие иконы». Посвящается Казанской иконе Божией Матери. Выступит хор «Отрада», руководитель — Виктория Жерновая.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

6 ноября в 15 часов — трансляция из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии. «Звезда Серебряного века. Зинаида Гиппиус». Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, дирижер — Евгений Волчков, художественное слово — Юлия Рутберг, вокальное трио «Реликт».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-34-48)

2 ноября в 14 часов — концерт симфонического оркестра «Песни русского мира» (Ростов-на-Дону).

4 ноября в 16 часов — концертная программа «Под знаком мира, дружбы и добра».

Молодежный центр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (863) 438-33-61)

Работает выставка художественных работ Сергея Ермолаева «Наедине с миром».

Парк КиО имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

В Шахматном павильоне — выставка картин учащихся Таганрогской детской школы искусств «Замечая прекрасное».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. +7 (918) 536‑40‑78)

4 ноября в 11 часов проводит кураторскую экскурсию старшего научного сотрудника Татьяны Игумновой «Дудка Пана, ряска Леты» по музейному скульптурному дворику.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

3 ноября в 17 часов — литературно-музыкальная композиция «Обещая встречу впереди», посвященная Сергею Есенину. В 18.30 — тематическая экскурсия «Сумерки в музее» (малоизвестные факты из жизни Таганрога второй половины XIX века).

4 ноября с 11 до 15 часов работает Детская студия Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). В 13 часов — тематическая экскурсия «Едины сердцем и словом: писатели-фронтовики Великой Отечественной» по выставке «Кровью сердца», совместной с Государственным музеем истории белорусской литературы.

4 ноября в 18 часов — концертная программа «Музыка кино» с участием муниципального камерного оркестра Таганрога.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

4 ноября в 14 часов — тематическая экскурсия «Чехов — несравненный художник жизни…»

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

2 ноября в 16 часов — историко-музыкальный вечер «В гостях у классики». Дуэт «Резонанс» — концертмейстер оркестра штаба Южного военного округа, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Дмитрий Верин (кларнет) и преподаватель ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Татьяна Казарьянц (фортепиано).

4 ноября в 12 часов — публичная лекция «В единстве сила России. Из истории становления Российской государственности в XVII веке».

Музей И.Д. Василенко (ул.Чехова,88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

2 ноября в 14 часов — обзорная экскурсия «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото Сергея Плишенко