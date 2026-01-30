Афиша Таганрога: как интересно провести холодные зимние выходные

Наступающие выходные снова не порадуют хорошей погодой — в Таганроге ожидается похолодание. Но капризы природы не должны помешать активному и интересному досугу. Городские учреждения культуры по традиции подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым.

Завершается Чеховская декада, в рамках которой в Литературном музее А.П. Чехова, работает уникальная выставка, посвященная 130-летию пьесы «Чайка». Таганрогский художественный музей проведет увлекательную пешеходную экскурсию по улицам чеховской поры.

В библиотеке откроется выставка авторских кукол. Состоится патриотическое мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Мастер-классы, экскурсии, историко-музыкальный вечер подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой зимний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

31 января в 17 часов — драма «Каренины. Лабиринты памяти».

1 февраля в 11 часов — сказка для детей «Морозко».

1 февраля в 17 часов — постановка «Джек».

3 февраля в 18 часов — спектакль «Онегин».

4 февраля в 18 часов — комедия «Касатка».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу мемориальная художественная выставка работ таганрогской художницы Светланы Сергеевой.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 1 февраля будет работать выставка декоративно-прикладного творчества и авторских кукол таганрогских мастеров «Зимняя мистерия». Открытие 4 февраля в 17 часов.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

3 февраля в 12 часов — в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады и к Международному дню памяти жертв Холокоста ТИ имени А.П. Чехова, Российское общество «Знание», ЦГПБ имени А.П. Чехова представляют литературно-музыкальную композицию «Освобожденные от фашизма».

Выставочный зал Таганрогского отделения Союза художников России (пер. Добролюбовский, 6/ул. Греческая, 48, тел. 8 (951) 842-32-14)

приглашает посетить экспозицию таганрогских художников «Графика» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12 часов до 17.30.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

31 января в 12 часов — пешеходная экскурсия «На Солнечных часах — счастливые минуты» — увлекательное путешествие по улицам чеховской поры. Тел. для записи: 8-918-53-64-078, 8-918-53-13-666).

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-35-45)

31 января в 18 часов — спектакль народного театра «СаД» «Свадьба» по А.П. Чехову (режиссер-постановщик Валентина Псел).

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

31 января с 10 до 16 часов — работа совместной выставки с музеем МХАТ «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А.П. Чехова на театральных подмостках).

31 января с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

31 января в 10 часов — тематическая экскурсия «История одного торгового предприятия».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

1 февраля в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Из вероятья в правоту». Фредерик Шопен». Произведения великого польского композитора исполнит заслуженный работник культуры РФ, профессор МГК им. П.И. Чайковского Михаил Лидский (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

31 января в 15 часов — экскурсия с музыкальной программой «Путешествие в Чеховский Таганрог под звуки флейты». По предварительной записи.

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

31 января в 12 часов — творческий мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Раскрась птицу счастья».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — мультижанровая художественная выставка «На арене — ФАРС», представлены работы современных художников из восьми регионов России — авторская кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, художественный костюм, скульптура.

Фото Владимира Ефремова