Афиша Таганрога: что посмотреть на жарких майских выходных

Наступающие выходные обещают быть в Таганроге по-летнему жаркими и в плане погоды, и в плане мероприятий. Вас ждут пешеходная экскурсия, концерты, спектакли, мастер-классы, выставки.

В библиотеке оперные арии исполнят студенты Таганрогского музыкального колледжа. Увлекательные постановки представят ТаКТ и театр-студия «Люди». В СКЦ «Приморский» можно увидеть восточные танцы, а в ДДТ — эстрадные. В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» для ребят проведут мастер-класс от «Компьютерной академии TOP».

По традиции насыщена программа Таганрогского музея-заповедника. Работают выставки, состоятся тематические экскурсии и музейные встречи, в том числе и в Гимназическом саду.

Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

23 мая в 16 часов — концерт «Приглашение в оперу» студентов ТМК, специальность «Вокальное искусство». Арии из опер русских и зарубежных классиков. Вход свободный.

24 мая в 16 часов — отчетный концерт учащихся отделения «Музыкальный фольклор» ДМШ имени А.Г. Абузарова. Вход свободный.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

23 мая в 12 часов — пешеходная экскурсия «Прогулка по городу С» по историческим местам. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Арт-пространство «Таганрогский трамвай», парк культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 61-32-76)

23 мая в 12.00 — мастер-класс для детей от «Компьютерной академии TOP», на котором ребята познакомятся с увлекательным миром роботов.

Таганрогский камерный театр (тел. 8-904-343-87-87)

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89)

23 мая в 18.30 — постановка «Инстинкт самосохранения».

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

23 мая в 18 часов — этюды «Гамлет» на тему одноименной пьесы.

24 мая в 12 часов — спектакль для всей семьи «Каштанка», в 18 часов — драма «Яма».

Социально-культурный центр «Приморский» (ул. Свободы, 10, тел. 8 (8634) 64-89-30)

23 мая в 17 часов — концертная программа «Восточные миражи» студии восточного и эстрадного танца «Самира» (руководитель — Наталья Лейстрова).

Дворец детского творчества (ул. Большая Бульварная, 12-1, тел. 8 (8634) 37-70-38)

23 мая в 14 часов — концерт «Аврора: 25 лет сияния». К 25-летию ансамбля современного эстрадного танца «Аврора» ДДТ. Вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

23 мая в 15 часов — мастер-класс по точечной витражной росписи в музейном пространстве «Гимназический сад» (ул. Октябрьская, 9). Предварительная запись обязательна.

24 мая в 17 часов — литературно-музыкальная программа «Майские партитуры: из века в век». В программе: рассказ о музыкальных традициях Таганрога (от домашних вечеров в доме Чехова до концертной жизни города разных лет). Прозвучат сочинения современных молодых композиторов юга России.

24 мая с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). По предварительной записи от трех человек.

24 мая в 15 часов — экскурсия по планшетной выставке «Экие вы, Чеховы, талантливые» в тематическом пространстве «Гимназический сад».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

23 мая в 12 часов — тематическая экскурсия «Навстречу летящей весне».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

23 мая в 12 часов — публичная лекция «Последняя весна императрицы». Лектор — старший научный сотрудник Алла Цымбал.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

23 мая в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

24 мая в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

24 мая в 12 часов — творческий мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Зелёный сундучок».

Возможность посещения выбранных мероприятий уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.

Фото Сергея Плишенко