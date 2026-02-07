Главная » Новости Таганрога

Аферист из Таганрога обманул жителей Крыма на 13 млн рублей

Прокуратура Симферополя взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении жителя Таганрога, обвиняемого в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в начале 2025 года мужчина, представляясь поставщиком строительных материалов, направлял клиентам предложения с заведомо ложной информацией и незаконно получал за это деньги. Общая сумма ущерба превысила 13 млн рублей. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Изначально суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позднее отказался продлевать ее, заменив на домашний арест сроком на два месяца.

«Прокуратура Симферополя не согласилась с этим решением и обжаловала его в вышестоящей инстанции», — сообщает надзорное ведомство Республики Крым.

Республиканский Верховный суд поддержал позицию прокуратуры, удовлетворив апелляционное представление. В результате обвиняемый был взят под стражу прямо в зале суда.

Фото: прокуратура Республики Крым

