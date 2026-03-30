Главная » #ЖКХ

Администрация Таганрога столкнулась с проблемой обременений квартир при расселении аварийных домов

На чтение 2 мин Просмотров 45 Опубликовано

В Таганроге продолжается работа по расселению 13 многоквартирных домов, признанных аварийными. Процесс осложняется тем, что значительная часть квартир в этих зданиях имеет юридические обременения, что препятствует быстрому перечислению компенсаций жильцам.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова в ходе прямого эфира, на реализацию всей программы требуется свыше 900 миллионов рублей. Администрация ведет переговоры с региональным Министерством строительства о выделении необходимого финансирования. В приоритетном списке находятся дома по адресам: переулок 17-й Новый, 3, улица Большая Бульварная, 9/2, улица Комарова, 8 и другие. Камбулова привела конкретные примеры, иллюстрирующие проблему:

«Вот в прошлом году были выделены денежные средства из областного бюджета на расселение дома в пер. 17-й Новый 3. Что мы увидели? К сожалению, каждое четвертая квартира имеет обременение. У людей есть либо задолженность по каким-то платежам, либо квартира арестована и нам это не позволило программу выполнить полном объеме. И теперь этот объект перенесен на 2026 год».

Аналогичная ситуация складывается и с другим объектом.

«Я уже сегодня вижу, что по Большой Бульварной, 9/2 из 34 квартир подлежащих расселению 13 квартир аналогично имеют обременение, аресты и это значит что у нас не будет возможности при выделении денежных средств оперативно перечислить людям выкупную стоимость», — отметила глава города.

В связи с этим городские власти проводят разъяснительную работу с жителями. По словам Камбуловой, на ее личный прием уже приходила инициативная группа, которой была доведена информация о необходимости снятия всех ограничений с жилья для получения выплат.

«По мере выделения денежных средств мы с каждым жителем индивидуально будем проводить работу», — подчеркнула она.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

аварийное жилье новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru