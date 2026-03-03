Главная » Город

Администрация Таганрога проводит День открытых дверей для потребителей

В Таганроге пройдет День открытых дверей, организованный управлением потребительского рынка города и приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителей.

Мероприятие состоится 4 марта 2026 года, с 9 до 17 часов, в секторе защиты прав потребителей городской администрации по адресу: ул. Петровская, 73, кабинет 717.

«В этот день все желающие граждане смогут получить бесплатную квалифицированную консультацию и практическую помощь. Специалисты помогут составить претензии к продавцам, производителям или поставщикам услуг, а также подготовят исковые заявления для обращения в суд», — информирует администрация Таганрога.

Для консультации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется также взять с собой документы, относящиеся к спорной ситуации: чеки, договоры, гарантийные талоны и другие материалы.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (8634) 312-785.

Ранее мы рассказывали, что жителям Таганрога в торговых центрах ответят на вопросы по защите прав потребителей.

администрация Таганрога
