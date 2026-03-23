90 спасателей и 29 единиц техники тушат крупный пожар на складе ГСМ под Ростовом

23 марта в Мясниковском районе Ростовской области тушат крупный пожара на складе горюче-смазочных материалов в селе Крым. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Новости Ростовской области

По данным ведомства, огнем были охвачены три здания, общая площадь которых составляет 1000 квадратных метров. Ситуация осложняется высокой пожарной нагрузкой на объекте, а также сохраняется риск распространения пламени на близлежащие строения.

Для борьбы с огнем привлечены значительные силы: на месте происшествия работают около 90 спасателей и задействованы 29 единиц специальной техники.

На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади 3000 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы рассказали, что на трассе под Таганрогом авария с участием бензовоза и четырех легковых машин привела к пожару и жертвам.

Фото ГУ МЧС РО

