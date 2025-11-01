848 проектов от Ростовской области участвовали в премии #МЫВМЕСТЕ 2025 года

Проект «Герои Приазовья» вышел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2025 года.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с победителями регионального этапа и полуфиналистами премии #МЫВМЕСТЕ и ознакомился с лучшими инициативами в сфере экологии, туризма, социальной работы, патриотического воспитания и медиа.

Особое внимание привлек проект «Герои Приазовья», инициированный редакцией газеты «Приазовье». Его цель — сохранение памяти о подвигах жителей Азова и Азовского района в годы Великой Отечественной войны. Уже собрано более 700 уникальных семейных историй и сотни оцифрованных фотодокументов, посвященных участникам боевых действий, труженикам тыла и узникам концлагерей.

Авторы намерены масштабировать проект, создав цифровой архив и онлайн-музей памяти. Проект «Герои Приазовья» вышел в финал премии и участвует в народном голосовании, где каждый может поддержать его в борьбе за специальную награду «Народное признание». Голосование проходит в мессенджере MAX до 7 ноября.

Губернатор отметил значимость инициативы.

«Очень важно хранить память. Мы не вправе забывать корни, откуда мы родом. И чем больше будет людей, которые эту память восстанавливают, тем духовно богаче станет наше общество», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Также высокую оценку получили проекты туристических маршрутов из Азова и Таганрога и благотворительный проект «Службы помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону».

Международная премия #МЫВМЕСТЕ, учрежденная пять лет назад по поручению Президента России Владимира Путина, поддерживает общественно значимые проекты. Ростовская область традиционно входит в число лидеров: в 2025 году от региона участвовало 848 проектов, 24 из которых победили на региональном этапе, а 18 вышли в полуфинал.

Итоги премии будут объявлены 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Фото: donland.ru