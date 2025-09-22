Главная » Новости Таганрога

82-летняя таганроженка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь их задекларировать

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

В Таганроге очередная пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которым перевела 600 тысяч рублей. На этот раз преступники выдавали себя за сотрудников следственных органов военной прокуратуры и юристов банковского надзора.

Новости Таганрога

Как сообщили в УМВД Таганрога, 82-летняя таганроженка обратилась с заявлением в третий отдел полиции. По словам женщины, мошенники убедили ее в том, что преступники пытаются украсть её деньги. И рассказали, что все сбережения нужно задекларировать, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться.

Пенсионерка взяла все свои накопления и перевела их на указанные счета через банкоматы. Вернувшись домой, женщина попыталась связаться со звонившими ей людьми, но не смогла этого сделать.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в УМВД Таганрога.

Напоминаем, что сотрудники банков, государственных организаций и правоохранительных органов никогда не просят совершать переводы, оформлять кредиты или разглашать коды из смс. При любых сомнительных звонках — сразу кладите трубку.

Фото из архива «Таганрогской правды»

мошенники новости происшествия Таганрог
