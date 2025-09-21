Главная » Новости Ростовской области

Трех жителей Дона осудят за жестокие издевательства над бездомным

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении трех жителей донской столицы, которые напали на 44-летнего бездомного мужчину и жестоко издевались над ним. Фигуранты обвиняются в хулиганстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в феврале нынешнего года на улице Нансена в Ростове. На момент преступления двое из трех обвиняемых были несовершеннолетними. Фигуранты жестоко избили мужчину, облили краской, двое из них совершили над ним насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленники душили мужчину рыболовной леской до потери сознания. Свои действия фигуранты снимали на мобильный телефон, а затем разослали видеозапись знакомым.

Впоследствии фигуранты были задержаны и заключены под стражу. Теперь расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru

