7 ноября «Валдай 45Р» совершит первый рейс из Ростова в Старочеркасскую

В станице Старочеркасской завершены работы по установке понтонного причала «Дон-5».

«7 ноября состоится первый рейс из Ростова на «Валдай 45Р» в станицу Старочеркасскую. До завершения навигации рейсы в данном направлении будут осуществляться ежедневно», — рассказала СПК «Дон» в своем Telegram-канале.

Напомним, к строительству понтонной пристани в казачьей станице приступили в конце сентября. В дальнейшем будет благоустроена прилегающая территория. Окончательная концепция еще не разработана, но рассматриваются два варианта: строительство моста или дамбы в пойме прибрежной зоны.

Отметим, что в Ростовской области активно развивается инфраструктура для водного пассажирского сообщения. В дополнение к уже существующим причалам в Азове, Ростове, а теперь и в Старочеркасской, в этом году был установлен причал в станице Романовской. В настоящее время работы ведутся в Пухляковском и Семикаракорске, а еще четыре причала планируется открыть в 2026 году: в Багаевской, Кочетовской, Усть-Донецком и Константиновске.

Помимо «Валдаев» жители и гости Дона смогут совершить путешествие на «Метеоре 120Р-7». В числе новых маршрутов, которые будет обслуживать это судно, — Ростов-Романовская — первый рейс уже состоялся, и Ростов-Таганрог. Регулярное водное сообщение свяжет донскую столицу и приморский город в 2026 году.

«Посадка и высадка пассажиров в морском порту Таганрога будет осуществляться с использованием плавучего причала, построенного ФГУП «Росморпорт». В этом году запланированы тестовые рейсы судна по данному маршруту», — сообщал ранее замминистра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов.

По данным Минтранса региона, в 2024-2025 годах пассажирские суда на подводных крыльях перевезли по рекам Ростовской области свыше 50 тысяч человек.

Фото: СПК «Дон»

