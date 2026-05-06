6 мая Ростов-на-Дону встречал поезд «Победа»

6 мая вокзал Ростов-Главный стал четвертой станцией, где состоялась торжественная встреча ретропоезда на Северо-Кавказской магистрали в 2026 году. Состав прибыл в 10 утра.

Традиционно прибытие поезда «Победа» сопровождалось театрализованным представлением, подготовленным Дворцом культуры железнодорожников и творческими коллективами Ростовской области.

«В этом году в составе ретропоезда произошло пополнение экспозиции. Впервые на платформах установили мотоциклы, оснащенные армейским вооружением, они прошли весь маршрут с историческим составом», — сообщает СКЖД.

В донской столице эта техника стояла на перроне среди других военных экспонатов. А на открытых платформах ретро-состава расположились легендарный грузовик «Полуторка», гаубицы, артиллерийские орудия, зенитная установка и самоходное орудие ИСУ-152 «Зверобой». Последнее, отреставрированное, получило свое грозное название за эффективность в борьбе с танками противника.

Вагоны-теплушки, вагон-душ и вагон-салон, а также паровозы «Эр 739-99» (участник Сталинградской битвы) и ФД-20 (труженик тыла) — это действующие экспонаты музея железнодорожной техники Северо-Кавказской магистрали.

Добавим, что с момента своего первого рейса в 2010 году ретропоезд «Победа» преодолел более 24 тысяч километров, посетил 50 станций и стал важной частью памяти о Великой Отечественной войне для тысяч людей.

Для справки

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.

Напомним, в 2025 году поезд «Победа» встречали в Таганроге.

