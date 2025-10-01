Главная » Благоустройство

5 октября в Таганроге во второй раз состоится экоакция «Чистые игры»

Участники акции проведут масштабный субботник в роще у Бакинского моста. Присоединиться могут все желающие — регистрация уже открыта.

«Чистые игры» — это командное соревнование по уборке территории на скорость и качество, как субботник, но с состязательным духом и ценными призами. Помимо основной программы участников ждут дополнительные активности для всех возрастов.

Как присоединиться? Сформируйте команду из 2-4 человек: это могут быть члены семьи, соседи, коллеги, одногруппники или одноклассники.

«Не забудьте взять с собой рвение к победе и хорошее настроение, а инвентарь и вывоз собранного мусора мы обеспечим», — призывают организаторы акции, АНО «Первый взгляд».

Дата проведения акции — 5 октября, регистрация команд начнется в 10.00, начало соревнования в 10.45. Место проведения — роща около ул. Шаумяна, 20.

Предварительная регистрация команд необходима не менее чем за 1 день до начала соревнования. Подать заявку можно по ссылке или свяжитесь с координатором акции Алексеем Беляевым.

Вторые «Чистые игры» в Таганроге проводятся при поддержке Фонда президентских грантов.

Отметим, что в прошлом году, в рамках первых «Чистых игр», таганрожцы собрали более двух тонн мусора в урочище «Черепаха».

Фото предоставлено организаторами

новости субботник Таганрог экоакция
