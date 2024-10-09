В Таганроге в урочище «Черепаха» прошли командные соревнования по уборке территории «Чистые Игры». Участники собрали более двух тонн мусора.

Мероприятие проводилось в минувшие выходные дни АНО «Первый взгляд» при поддержке городской администрации в рамках реализации общественно значимого (социального) проекта «Программа экологизации города Таганрога». К проекту подключились и социальные партнеры — МКУ «Приморье», ООО «Экотранс», предприниматели.

В «Чистых Играх» участвовали команды учебных учреждений и городских предприятий, а также семьи таганрожцев. На 4,5 га урочища участниками было собрано более двух тонн мусора. В том числе около 1100 кг общего мусора, 250 кг пластика, 550 кг стекла и 26 покрышек.

Все участники мероприятия были награждены памятными призами.

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Фото tagancity.ru